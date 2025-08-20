(Fábio Lima)\nA arte tem o poder de transformar. Não apenas o olhar de quem observa, mas também o tecido social ao seu redor. Em tempos em que a sustentabilidade e a acessibilidade cultural se consolidam como pilares estratégicos para empresas e instituições, iniciativas que promovem inclusão e valorização da cultura ganham ainda mais relevância. De acordo com a pesquisa da PwC sobre Diversidade, Equidade e Inclusão, 63% das organizações no Brasil consideram essas práticas prioritárias, e 70% já implementaram áreas dedicadas ao tema em 2023. No campo da sustentabilidade corporativa, o levantamento “A Maturidade ESG nas Empresas Brasileiras: Avanços e Desafios 2024” mostra que 51% das empresas possuem estratégias formalizadas de sustentabilidade, e 79% priorizam o pilar social em suas práticas, segundo dados de pesquisa da Hand Talk e do Movimento Web para Todos.