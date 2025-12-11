(Divulgação/YouTube O Popular)\nEm um mundo cada vez mais conectado, o sorriso deixou de ser apenas um traço de expressão para se tornar um símbolo de autoestima, confiança e tendência estética. Celebridades e influenciadores digitais aparecem constantemente exibindo dentes alinhados, brancos e proporcionais ao rosto em selfies, vídeos e tapetes vermelhos, movimento que tem impulsionado a busca por procedimentos odontológicos estéticos. Porém, entre o fascínio pelo “sorriso ideal” e a decisão de encarar a cadeira do dentista, especialistas alertam: é preciso equilibrar beleza e saúde bucal.\nSegundo o Dr. Frederico Coelho, fundador do CROOL - Centro Odontológico, o clareamento dental segue como um dos procedimentos mais procurados, especialmente quando os dentes já apresentam tamanho e forma harmoniosos com o rosto. “Quando você tem o dente num tamanho proporcional ao rosto e ele está bonito, muitas vezes não há necessidade de faceta. Com o clareamento, a gente deixa numa cor agradável”, explica. Já quando há necessidade de corrigir cor, tamanho e formato, entram em cena as facetas, transformações que exigem análise individualizada e cuidados técnicos.