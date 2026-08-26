Jardins Áustria, lançamento da FGR, reúne casas térreas e sobrados, com metragens de 110 m² a 182 m² (Fábio Lima)\nDurante muito tempo, escolher onde morar significava, principalmente, escolher uma casa. Hoje, a decisão envolve também o entorno: acesso, segurança, áreas verdes, serviços, comércio, lazer e até as possibilidades de desenvolvimento daquela região. E, quando um grande condomínio chega a uma área ainda em transformação, ele pode deixar de ser apenas um novo endereço para se tornar também um vetor de crescimento urbano. Em Goiânia, um dos exemplos mais conhecidos desse movimento está na GO-020. A chegada dos primeiros condomínios horizontais ajudou a mudar o perfil do eixo entre a capital e Senador Canedo, que passou a concentrar novos empreendimentos residenciais, comércio e serviços. Agora, a saída de Goiânia para Trindade começa a desenhar um movimento semelhante.