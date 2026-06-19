(Divulgação: Recreio Bar)\nHá quem diga que comer bem é uma das formas mais bonitas de viajar. No recém-inaugurado Recreio Bar, essa viagem acontece a cada garfada, e o passaporte é um cardápio ousado, que desperta a curiosidade logo de cara. Aberta há pouco mais de dois meses no Setor Bueno, a nova aposta do renomado chef Fabiano Vaz nasceu com uma proposta clara: transformar cada pedido em um pequeno convite à descoberta.\nSabe aquele lugar que te faz olhar para a mesa ao lado e perguntar "o que é aquilo ali?" — o Recreio é exatamente assim.\nDa tradição goiana à cozinha do mundo\nNo comando dos fogões e das ideias está Fabiano Vaz. O chef já é uma assinatura de peso na cena local, pilotando o sucesso de casas como Madalena, ALMA Boutique Bar, Giulí Osteria e Malibu Sushi. No Recreio, ele demonstra mais uma vez sua habilidade rara de navegar por referências mediterrâneas, italianas, japonesas e brasileiras, sem nunca perder o sotaque goiano.