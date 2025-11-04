()\nUm marco histórico para a saúde pública goiana foi estabelecido na quinta-feira, 9 de outubro, com o lançamento oficial da Rede Nascer. Em uma cerimônia solene realizada no Palácio das Esmeraldas, sede do Governo de Goiás, na icônica Praça Cívica, o programa foi apresentado como a mais nova e abrangente iniciativa dedicada ao cuidado integral da gestante e do bebê, desde os primeiros passos da gravidez até o segundo ano de vida da criança.\nO evento de lançamento contou com a presença do Governador do Estado e do Secretário de Saúde, que ressaltaram o compromisso inabalável do governo com a vida e o bem-estar das famílias goianas. Sob o mote "Rede Nascer: a vida merece esse cuidado" e a promessa de um cuidado da gestação ao segundo ano de vida, o programa representa um salto qualitativo na política de saúde materno-infantil, visando transformar a realidade de milhares de mulheres e crianças em todo o estado.