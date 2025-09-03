(Fábio Lima)\nÀs margens do lago principal do Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira, um dos cartões-postais verdes de Goiânia, o deck de madeira voltou a receber vida. Após dois anos interditado por falta de condições de uso, o espaço foi totalmente reformado e entregue à população no último sábado, 30, durante a 12ª edição do Dia de Cooperar, o Dia C Goiás. Tradicionalmente utilizado para apresentações culturais, cerimônias e momentos de contemplação, o deck é símbolo da integração entre a cidade e a natureza.\nA obra foi coordenada pelo Sistema OCB/GO e patrocinada pelas cooperativas Unimed Goiânia, Sicoob UniCentro Br, Sicredi e Sicoob Nova Central.\n“Estamos trazendo de volta para a população a oportunidade de usufruir desse espaço maravilhoso. Essa é apenas uma das inúmeras ações de responsabilidade social promovidas pelo cooperativimo, dentre tantas outras que comprovam como esse um modelo de negócios é mais justo e sustentável”, afirmou o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira.