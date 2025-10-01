(Reprodução /YouTube O Popular)\nAprovada no Congresso e com início da transição previsto para 2026, a Reforma Tributária deve mudar de forma significativa a maneira como empresas de todos os portes lidam com impostos no Brasil. O objetivo é simplificar o sistema, reduzir a burocracia e dar mais transparência às cobranças, mas os impactos também incluem desafios de adaptação e novas exigências para empreendedores.\nSegundo Manoel Estevam, sócio da Mapah Consultoria Empresarial, a alteração é ampla e atinge a própria base legal. “A reforma tributária muda sistematicamente tudo o que vimos até aqui, principalmente no que tange à legislação. Hoje você tem uma lei específica para cada estado e distrito federal. Com a reforma, vai existir uma legislação base que servirá para todos. Isso já muda completamente a forma de interpretar e conduzir as normas tributárias”, explica.