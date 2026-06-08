(Divulgação: SOMOS Desenvolvimento Imobiliário)\nO Setor Eldorado, em Goiânia, consolidou-se ao longo das últimas décadas como um dos projetos urbanísticos mais bem-sucedidos do país. Planejado desde sua origem, o bairro é hoje referência nacional quando o assunto é bairro planejado, e volta ao radar do mercado com a promessa de um novo lançamento que pode reacender o interesse por uma das regiões mais completas da capital.\nIdealizado no início dos anos 1990, o Eldorado nasceu com um conceito claro: unir qualidade de vida, infraestrutura e valorização imobiliária em um único endereço. Ruas amplas, áreas verdes generosas e um planejamento urbano consistente criaram as bases para um crescimento estruturado, algo ainda raro em muitas cidades brasileiras.\nO desenvolvimento da região começou com o lançamento de um condomínio horizontal de alto padrão que rapidamente se consolidou. Na sequência, iniciaram os lançamentos dos empreendimentos verticais do Eldorado, e o bairro se transformou em um verdadeiro polo de moradia para famílias de médio e alto padrão. Em pouco mais de uma década, foram 22 empreendimentos lançados, somando mais de 70 torres e quase 5 mil apartamentos, muitos deles com metragem superior a 80 m², o que demonstra que o potencial do bairro sempre foi de padrão superior.