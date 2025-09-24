(Fábio Lima)\nNos últimos anos, uma tendência de bem-estar tem chamado atenção em spas e clínicas de estética: a haloterapia, também conhecida como “terapia do sal”. A proposta é simples, mas curiosa - respirar micropartículas de sal seco em ambientes preparados para reproduzir o microclima de cavernas naturais. O resultado vai além da experiência sensorial e muitos adeptos relatam melhora na respiração, pele mais saudável e até uma sensação de leveza mental.\nDo ponto de vista estético, o interesse não é à toa. Ambientes com sal podem contribuir para a limpeza dos poros, ajudar na regeneração cutânea e reduzir inflamações, o que se reflete em uma pele mais viçosa e uniforme. O sal, afinal, tem propriedades naturalmente antissépticas e anti-inflamatórias, o que já lhe rendeu espaço em tratamentos que vão da acne à psoríase. Além disso, o relaxamento proporcionado pela prática pode diminuir o estresse, um dos grandes vilões da beleza feminina.