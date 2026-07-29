(Guilherme Alves)\nAs cooperativas de crédito vêm ampliando sua participação no sistema financeiro brasileiro. De acordo com o Banco Central, o setor vive expansão contínua e, em 2025, ultrapassou R$ 1 trilhão em ativos totais, desempenho sustentado principalmente pelo avanço das operações de crédito, que seguem como o principal componente dos ativos. Esse crescimento é impulsionado por um modelo em que os próprios associados são donos da instituição e compartilham seus resultados. Em Goiás, esse desenvolvimento ganha força com a Sicredi Cerrado GO, que inaugurou sua nova sede administrativa em Goiânia, na última segunda-feira, 27.\nLocalizado no Setor Marista, o edifício de seis pavimentos concentrará mais de 100 colaboradores responsáveis pelo suporte estratégico e operacional das 29 agências da cooperativa, impactando mais de 65 mil associados. Além da estrutura administrativa, o projeto reforça a identidade regional. O mural artístico assinado por Wes Gama conecta o edifício às raízes do Cerrado ao retratar elementos da fauna, da flora e a figura feminina, símbolo do trabalho e da harmonia com o ecossistema.