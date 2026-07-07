(Guilherme Alves)\nUma das maiores celebrações de fé do país, a Romaria do Divino Pai Eterno reúne fiéis de Goiás e de diversas regiões que percorrem, a pé, o trajeto entre Goiânia e Trindade. O caminho até o Santuário Basílica é trilhado por quem busca pagar promessas, pedir graças ou agradecer por bênçãos alcançadas. A cada edição, a rodovia torna-se o cenário de histórias de superação, motivando também iniciativas voltadas ao cuidado com o próximo e ao fortalecimento dos vínculos sociais.\nUma dessas iniciativas é a Arena da Gratidão, que nasceu com o objetivo de oferecer acolhida e apoio aos devotos. A estrutura, preparada especialmente para os peregrinos, esteve presente na Rodovia dos Romeiros entre o fim de junho e o início de julho. Promovida pelas empresas do GRUPO JOSÉ ALVES (N&L INDÚSTRIA, Coca-Cola BANDEIRANTES, VITAMEDIC E UNIALFA), a iniciativa proporcionou experiências gratuitas a todos que passaram pelo trajeto durante os dias 26, 27 e 28 de junho e 2, 3 e 4 de julho.