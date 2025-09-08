(Leo Macário)\nO ronco dos motores deu lugar ao som de aplausos e a velocidade das pistas se transformou em inspiração para o dia a dia corporativo. Na última sexta-feira, 29, no WTC Goiânia, a Central Sicoob Uni promoveu o Conecta Colmeia, um evento que integrou aprendizado, reconhecimento e motivação, tendo como ponto alto a presença do automobilista Rubens Barrichello. Com a palestra “Melhor a cada volta”, o piloto conduziu os colaboradores por uma jornada de superação e disciplina, conectando a alta performance do esporte à essência do trabalho em equipe que define o cooperativismo.\nO evento, que já se tornou uma tradição, uniu duas importantes iniciativas da instituição: o congresso Conecta Uni, focado em aprendizado e aumento de produtividade comercial, e o Troféu Colmeia, uma premiação que reconhece os resultados das cooperativas filiadas, referente ao mundo de retaguarda. Ou seja, gente e cultura, marketing, compensação bancária e controles de riscos. Com uma cenografia inspirada no universo da Fórmula 1, incluindo um espaço instagramável no estilo "pit stop", o encontro foi desenhado para valorizar cada profissional como parte de uma engrenagem essencial para o sucesso coletivo.