Entre as atrações do evento, estiveram a escultura de chocolate assinada por Callebaut Brasil, ativações como a “Fatia de Chantilly” e outros (Cristiano Borges)\nO cheiro do pão recém-assado e o brilho de uma vitrine de doces agora dividem espaço com códigos digitais e impressoras 3D de alimentos. O setor de alimentação vive uma transformação profunda, guiada por um consumidor cada vez mais exigente, que busca sabor, conveniência, transparência e propósito. A tríade “sabor, silício e sustentabilidade” define essa nova era, onde tecnologia e tradição se encontram em uma receita que promete moldar o futuro da panificação, confeitaria, sorveteria e food service.\nDa fermentação natural à Inteligência Artificial, o pão, o bolo e o sorvete deixaram de ser apenas produtos e passaram a representar experiência, saúde e identidade. O movimento “clean label”, que valoriza rótulos limpos e ingredientes naturais, já é uma realidade nas padarias artesanais. O consumidor quer saber a origem do trigo, o tempo de fermentação e o processo de produção. Na confeitaria, cresce a busca por doces que unem indulgência e leveza, versões veganas, sem glúten e com menos açúcar dividem espaço com sobremesas híbridas e “instagramáveis”.