(Britto)\nO marketing é um fator-chave que pode influenciar significativamente a direção do sucesso de uma marca. Por meio dele, é possível estruturar perguntas e encontrar respostas que transformarão produtos e serviços em necessidades e essas necessidades em desejos. Através desse conjunto de estratégias e processos, é possível construir a imagem de uma empresa que se alinhe a propósitos e valores que conectem ao público desejado, além de reafirmar os diferenciais em relação aos concorrentes.\nEmpresas de sucesso já apostam nesse investimento para criar diferenciação no mercado. Segundo pesquisa realizada pela 8D Hubify, agência especializada em experiência do cliente, 56,1% das empresas brasileiras investem até 5% do faturamento em marketing digital, por exemplo. Ao mesmo tempo, seis em cada dez consumidores no mundo afirmam ser receptivos à publicidade em geral, de acordo com o Media Reactions 2025, da Kantar, o que coloca esse investimento como positivo em todos os cenários.