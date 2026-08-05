(Adobe Stock)\nDo alívio cômico ao patriarca imponente, muitos enxergam traços da personalidade do próprio pai em figuras icônicas da TV ou do cinema. A ficção é repleta de exemplos de figuras paternas amorosas e protetoras, mas, assim como nas telas, a vida real também impõe desafios. Com a chegada do Dia dos Pais, a missão é encontrar um item significativo que traduza o carinho dos filhos.\nApostando que a escolha ideal é aquela que combina com a essência de cada um, o Shopping Cerrado demonstra que a tarefa pode ser simples quando há variedade em um só local. Para ajudar nessa busca, O Popular selecionou seis personagens famosos e as sugestões de presentes disponíveis no centro de compras que combinam com cada perfil.\n(Foto: Divulgação)\nVito Corleone – O Poderoso Chefão\nPara Don Corleone, o zelo pela família é fundamental para a continuidade de seu legado. O personagem possui uma presença intimidadora, marcada pela voz serena e paciência inabalável. É conhecido por honrar promessas e valorizar a lealdade. Com os filhos, é protetor e atento às individualidades de cada um. Seu visual reflete sobriedade e poder, com um estilo tradicional e impecável.