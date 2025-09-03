(Fábio Lima)\nO cooperativismo financeiro vive um ciclo de crescimento no Brasil e se consolida como um dos modelos mais sustentáveis do sistema financeiro. Em meio a cenários de instabilidade econômica e política, o setor oferece aos investidores caminhos seguros, competitivos e próximos da realidade local. Apenas em 2024, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) alcançou R$ 885 bilhões em ativos, um aumento de 21,1% em relação ao ano anterior, segundo o Banco Central. A base de cooperados também cresceu, somando mais de 19 milhões de brasileiros e alcançando 58% dos municípios com pontos de atendimento.\nEm Goiás, o avanço foi ainda mais expressivo: o número de cooperados saltou de 516,5 mil (2023) para 581,8 mil em 2024, enquanto a carteira de crédito chegou a R$ 23,4 bilhões. Os ativos das cooperativas no estado somaram R$ 41,4 bilhões, com abertura de 24 novas agências. O movimento evidencia a relevância das cooperativas de crédito para empreendedores, agricultores, profissionais liberais e famílias em busca de rentabilidade com previsibilidade.