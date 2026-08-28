(Foto: Guilherme Alves)\nHá homenagens que olham para o passado. E há aquelas que, mesmo nascendo da memória, são construídas para apontar para o futuro. A inauguração do Complexo Educacional de Tecnologia, Inovação e Saúde Paulo Vargas, em Goiânia, pertence à segunda categoria. A partir desta quarta-feira, 26, o espaço que reúne as Escolas Sesi e Senai Canaã passa a carregar o nome de um homem que dedicou mais de cinco décadas ao Sistema Fieg e cuja história, agora, estará no caminho diário de quem chega ali para aprender uma profissão, desenvolver uma tecnologia ou descobrir uma nova possibilidade para a própria vida.\nA escolha tem uma certa ironia, reconhecida por quem conviveu com Paulo Vargas. Discreto e pouco afeito a homenagens, ele provavelmente não se sentiria confortável diante do próprio nome estampado na entrada de um complexo educacional. Mas é justamente em um lugar como esse que sua trajetória parece fazer sentido. “Pela discrição do meu pai, pra aceitar isso aqui, até brinco, ele deve estar se revirando uma hora dessa”, disse Irapuan Vargas, filho do homenageado, durante a inauguração. “Pra ele isso aqui era o trabalho, era a vida, nada mais do que a obrigação de fazer bem-feito.”