(Divulgação Consciente Construtora e Incorporadora)\nDados coletados em 2024 pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostraram que as caminhonetes foram os veículos novos mais vendidos em Goiás. O cenário reforça a importância de empreendimentos imobiliários oferecerem soluções compatíveis com esse perfil de automóvel. Nesse contexto, possuir um imóvel que atenda plenamente às dimensões e necessidades desses veículos torna-se um diferencial competitivo e de valorização no mercado.\nEm sintonia com essa demanda, a Consciente Construtora e Incorporadora anunciou duas parcerias estratégicas para o Solenne Consciente, novo empreendimento residencial de alto padrão da marca. A Saga RAM House será responsável por assinar as vagas master de garagem, projetadas com medidas exclusivas para receber, de forma adequada, até mesmo os modelos RAM 2500.