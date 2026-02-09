Somma Films inaugura megassede e lidera a América Latina (Divulgação)\nO mercado automotivo brasileiro registra um novo capítulo em sua história com a inauguração da nova matriz da Somma Films, em Aparecida de Goiânia. Consolidada como a maior referência em películas e acessórios automotivos da América Latina, a empresa agora opera em uma megaestrutura projetada para suportar o crescimento acelerado de sua rede de parceiros, lojistas e distribuidores em todo o território nacional. O complexo logístico de última geração chega para otimizar a distribuição de marcas consagradas, como Window Blue, Wintech e PPF Diamond.\nExpansão e trajetória\nA trajetória da companhia é pautada por visão de mercado e resultados sólidos. O que começou de forma despretensiosa no ano de 2000 transformou-se em um império de tecnologia e proteção solar. Fundada oficialmente em 2004 pelo Sr. Hélio e por D. Maísa, a Somma Films deu seu salto definitivo em 2008, com a chegada do seu primeiro container. O momento marcou o início de uma operação de importação robusta que mudaria o padrão de qualidade das películas comercializadas no Brasil, elevando o nível de exigência do consumidor final.