O casal Guilherme Bueno e Leidiane Miranda acabam de adquirir um lote no Jardins Montreal, novo lançamento da FGR Incorporações (Wesley Costa)\nO sonho de construir a casa “do nosso jeito” está se tornando realidade para o casal Guilherme Bueno e Leidiane Miranda. Eles acabam de adquirir um lote no Jardins Montreal, novo lançamento da FGR Incorporações, e simbolizam um desejo que move tantos brasileiros: a conquista da casa própria. “O que mais me levou a comprar e investir foi a infraestrutura do condomínio. E a localização, a qualidade, isso”, afirma Guilherme ao justificar a escolha. Já Leidiane acrescenta: “Nós estamos buscando mais qualidade de vida no momento. E a questão da região também chamou muita atenção. Por ter uma mata dentro do condomínio, achei muito interessante. Um lago de pesca chamou muita atenção.”