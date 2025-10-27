(Wesley Costa)\nA ansiedade e a expectativa tomaram conta dos corredores do aeroporto. Com os passaportes nas mãos e o coração acelerado, 12 jovens do Programa Aprendiz do Futuro embarcaram, no último dia 21, rumo a Londres para o intercâmbio educacional Caminhos da Ciência. A viagem, uma iniciativa da Demà Aprendiz, tecnologia social da Renapsi em parceria com o Goiás Social, promete uma imersão de dez dias em cultura, inovação e, claro, muito aprendizado. No momento da partida, representantes das instituições organizadoras e os estudantes compartilharam a emoção de ver o projeto se concretizar.\n“Doze jovens estarão lá aprendendo, desbravando lugares, conhecendo várias culturas, e será um caminho da ciência muito incrível. Eles vão poder visitar a Universidade de Oxford, participar de passeios culturais e, com certeza, voltar com uma bagagem muito maior para o Brasil, levando essa experiência para o resto da vida”, detalhou Ricardo Costa, superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), sobre a jornada que aguarda os participantes.