(Divulgação/ Pax/ Paladium)\nDurante sua primeira implementação de grande porte, no município goiano de Luziânia - ainda conhecida como Paladium -, a Pax apoiou as forças policiais de Goiás a reduzirem as taxas de crimes violentos em 27%. Em um intervalo de seis meses, a ferramenta dobrou a efetividade da polícia e ampliou em 59% a sensação de segurança local. No decorrer do último ano, as forças de segurança apoiadas pela plataforma de investigação assistida por uma inteligência artificial da Pax já solucionaram mais de 2 mil ocorrências, como homicídios, roubos com arma de fogo e furtos de veículos, presentes em mais de 30 cidades do Brasil. A empresa atuou por cerca de dois anos como Paladium, sua razão social, para certificar o impacto da ferramenta antes de se apresentar ao mercado. A marca Pax, adotada neste momento, ilustra a missão da startup: o termo em latim significa paz, reforçando seu compromisso histórico de contribuir com a segurança pública.