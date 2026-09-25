(Foto: Luca Guimarães)\nA São Salvador Alimentos (SSA) concluiu sua participação na 23ª Convenção e Feira de Negócios para Supermercados (SuperAgos 2026), realizada entre os dias 22 e 24 de setembro, em Goiânia, com a apresentação de nove lançamentos comerciais. Com foco na busca crescente por conveniência e bem-estar, a indústria goiana direcionou suas novidades para itens de apelo natural e saudável, divididos entre as marcas SuperFrango e Boua. Considerada a principal feira do setor varejista na Região Centro-Oeste, a SuperAgos serviu como vitrine estratégica para a empresa estreitar parcerias com o canal supermercadista e prospectar acordos comerciais voltados para os ciclos de 2026 e 2027.\nO movimento da companhia reflete a força do setor. O Brasil produz anualmente mais de 16 milhões de toneladas de carne de frango e mantém a liderança global em exportações, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No âmbito regional, Goiás ocupa a quinta colocação no ranking nacional de produção avícola, de acordo com o Governo do Estado. Integrada verticalmente a esse segmento, a SSA opera desde a produção de ovos férteis até a industrialização e a logística de itens in natura e processados para os mercados interno e externo.