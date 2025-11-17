(Gabriel Vicente)\nA escolha de um novo lar deixou de ser apenas uma questão de metros quadrados e localização. Hoje, o consumidor moderno busca um conceito muito mais amplo: qualidade de vida. E nesse novo cenário, a sustentabilidade e o planejamento urbano inteligente emergiram como fatores decisivos na hora de fechar negócio. Mais do que tijolo e cimento, as pessoas procuram por comunidades que ofereçam equilíbrio, áreas verdes preservadas, espaços de lazer e um senso de pertencimento. Essa tendência reflete uma mudança de valores. A proximidade com a natureza, a segurança de um ambiente planejado e a infraestrutura que prioriza o bem-estar coletivo são, agora, amenidades tão essenciais quanto a própria estrutura da casa.\nO "urbanismo inteligente", que integra moradia, trabalho e lazer de forma harmônica, deixou de ser um diferencial para se tornar uma exigência. É nesse contexto que empresas especializadas em loteamentos planejados e condomínios horizontais ganham relevância. Um exemplo dessa filosofia é a BrDU Urbanismo, que atua há 15 anos com foco na criação de "comunidades planejadas". A empresa, que soma mais de 8 milhões de m² de área construída, destaca-se por seus números ligados diretamente à sustentabilidade: são mais de 1 milhão de m² de áreas verdes preservadas e 300 mil m² de espaços de lazer implantados em seus projetos.