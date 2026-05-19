(Divulgação / Pirelli)\nCom SUVs e picapes cada vez mais dominando as ruas brasileiras e já representando uma grande porcentagem das vendas de carros no país, cresce também um detalhe que muita gente ainda ignora na hora da manutenção: esses veículos precisam de pneus desenvolvidos especificamente para lidar com mais peso, centro de gravidade elevado e diferentes tipos de uso. O problema é que, na prática, muitos motoristas ainda escolhem pneus sem considerar impactos diretos na segurança, no consumo de combustível, no conforto e até na frenagem.\nO fenômeno acompanha uma mudança no comportamento do consumidor brasileiros: as SUVs deixaram de ser veículos associados apenas ao luxo e uso urbano e as picapes deixaram de ser apenas utilitários para compor as garagens dos brasileiros como carro de passeio. Mais altas, espaçosas e versáteis, elas se adaptaram à rotina das cidades e também ao turismo rodoviário, ao ecoturismo e às estradas de terra do interior do país. Mas toda essa robustez exige cuidados específicos.