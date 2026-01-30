(Fábio Lima)\nTer um carro que agrade visualmente é importante, mas ter um que ofereça segurança é o que todo consumidor espera. O destaque é da pesquisa “Dentsu Consumer Navigator: Auto & Mobility 2024”, realizada pela agência Dentsu. De acordo com o levantamento, para 7 em cada 10 pessoas a segurança é a prioridade número um, tanto ao pensar nas necessidades atuais, quanto ao imaginar o futuro dos carros e da mobilidade. Seguindo essa linha, o novo Taos 2026, SUV médio da Volkswagen, chega ao mercado com um novo visual, mais moderno e alinhado com os modelos atuais da montadora, sem deixar para trás sua maior prioridade: a segurança dos motoristas e passageiros.\nO carro foi avaliado em novembro de 2025 e manteve a nota máxima (cinco estrelas) na avaliação Latin NCAP, que realiza testes de colisão para fornecer aos consumidores informações sobre o desempenho e segurança de seus carros. Para isso, o modelo reúne tecnologia de ponta e recursos inteligentes, como assistente de permanência em faixa, controle adaptativo de velocidade, frenagem automática pós-colisão, seis airbags de série em todas as versões, entre outras funcionalidades.