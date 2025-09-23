(Fábio Lima)\nNos últimos anos, o mercado brasileiro de produtos alimentícios congelados tem registrado uma mudança significativa no perfil de consumo, movida pela busca por opções mais saudáveis e convenientes. Segundo levantamento da Kantar Worldpanel, cerca de 61% dos brasileiros optam por refeições prontas ou semiprontas congeladas como parte da rotina alimentar, um crescimento impulsionado tanto pela limitação de tempo no preparo quanto pelo aumento da conscientização sobre o valor nutricional dos alimentos. Complementarmente, o mercado de empanados de frango tem crescido cerca de 7,4% ao ano, movimentando mais de R$ 2,9 bilhões no Brasil, o que evidencia não apenas o apetite do consumidor, mas também o espaço para inovação de produtos que atendam a demandas de melhor qualidade nutricional, textura e redução do uso de gorduras ou óleos.