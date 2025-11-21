(Reprodução / YouTube O Popular)\nA odontologia passa por uma das maiores transformações de sua história. Avanços em softwares de inteligência artificial, scanners intraorais, novos materiais cerâmicos e técnicas digitais vêm acelerando procedimentos, reduzindo desconfortos e permitindo resultados cada vez mais naturais, especialmente em dois tratamentos que lideram a busca nas clínicas brasileiras: facetas e implantes dentários. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (ABIMO), o Brasil instala mais de 3 milhões de implantes por ano, e o mercado global deve movimentar US$ 18,8 bilhões até 2027.\nNo campo das facetas, o uso das chamadas “lentes de contato dental” cresce impulsionado por influenciadores, celebridades e pela popularização das ferramentas digitais de planejamento. Esse salto tecnológico mudou não apenas a prática clínica, mas o comportamento do paciente, que se tornou mais informado, exigente e busca resultados altamente personalizados.