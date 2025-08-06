(Wesley Costa)\nHá carros que marcam época, e há carros que conquistam um país. Lançado no Brasil em 2015, o Honda HR-V rapidamente ganhou o coração dos motoristas brasileiros. A combinação de conforto, confiabilidade mecânica e excelente pós-venda garantiu ao modelo um lugar fixo entre os SUVs mais desejados do país. A cada atualização, a expectativa aumenta. E com o HR-V 2026 não foi diferente. A nova linha do SUV compacto estreou oficialmente no último sábado, 2, nas concessionárias Haikar de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, com mudanças que prometem agradar tanto os fãs de longa data quanto quem busca o primeiro Honda na garagem.\nO Popular acompanhou os eventos nas concessionárias Haikar e lista tudo o que você precisa saber sobre o HR-V 2026. Confira:\nVisual renovado e mais presença nas ruas