(Emillia Moraes / FARGO)\nCom mais de 1,5 mil obras, entrada gratuita e programação espalhada pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer, a Feira de Arte Goiás chega aos últimos dias de sua oitava edição consolidando Goiânia como um dos principais polos da arte contemporânea fora do eixo Rio-São Paulo. A edição de 2026 dobrou de tamanho, passou de 30 para 50 estandes e reúne galerias, artistas, curadores e colecionadores de diferentes regiões do país. Para quem ainda não visitou a feira, ou quer aproveitar os últimos dias para voltar, O Popular reuniu alguns dos destaques que merecem entrar no roteiro.\n1. Mais de 1,5 mil obras espalhadas pelo MAC\nA FARGO ocupa o Museu de Arte Contemporânea de Goiás, espaços expositivos do Centro Cultural Oscar Niemeyer e também as galerias D.J. Oliveira e Cleber Gouvêa. Entre pinturas, esculturas, gravuras, instalações e obras experimentais, a feira reúne centenas de artistas e transforma o complexo em um grande circuito de arte contemporânea.