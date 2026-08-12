(Foto: Guilherme Alves)\nHá quem escolha uma motocicleta pela potência do motor. Há quem procure economia para enfrentar o trânsito todos os dias. Há ainda quem enxergue nas duas rodas uma espécie de passaporte: para a estrada, para a aventura, para lugares que não cabem no mapa da rotina. Entre os proprietários de Suzuki, porém, a relação costuma ir um pouco além da escolha de um veículo. A moto passa a fazer parte da identidade, dos encontros, das viagens e das amizades que se constroem pelo caminho. É fácil perceber isso em um encontro de motociclistas. No mesmo espaço, podem estar uma moto preparada para longas viagens, uma esportiva feita para despertar os sentidos e uma motocicleta transformada pelo próprio dono, com peças, acessórios e detalhes que fazem dela uma extensão de quem a pilota. Modelos diferentes, histórias diferentes, mas uma linguagem em comum.