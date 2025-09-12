(Divulgação Unimed Goiânia)\nSegundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mais de 50 milhões de brasileiros possuem plano de saúde, que está entre os maiores desejos da população, atrás apenas da casa própria e da educação. Diante desse cenário, a Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico reforça seu compromisso de ampliar o acesso a soluções de saúde de qualidade, com condições inéditas e válidas exclusivamente no Dia Imperdível.\nA iniciativa chega como a maior oportunidade do ano para quem deseja contratar um plano de saúde com vantagens diferenciadas. A campanha nacional do Sistema Unimed, válida apenas em 12 de setembro, possibilita que pessoas físicas e jurídicas adquiram planos empresariais, individuais ou familiares com benefícios que vão além de descontos: trata-se da chance de assegurar cuidado contínuo com a confiança da marca Unimed.