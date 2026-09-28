(Divulgação: Senior Sistemas)\nSetembro marca a transição para um novo ciclo no agronegócio brasileiro e, para muitas empresas do setor, o período representa muito mais do que o início de uma nova safra. É também uma oportunidade para revisar equipes, orçamento, fluxo de caixa, processos, capacidade operacional e estrutura de gestão antes do aumento das atividades nos meses seguintes.\nA preparação ganha ainda mais relevância diante de um cenário de maior pressão financeira. Nos dois primeiros meses do Plano Safra 2026/27, os desembolsos de crédito rural somaram R$ 44,3 bilhões, queda de 37,8% em relação ao mesmo período da safra anterior, segundo levantamento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), elaborado com base em dados do Banco Central.\nSua operação está preparada para o pico da safra?