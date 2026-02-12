(Fábio Lima)\nHá momentos que ficam guardados na memória para sempre, principalmente as etapas importantes da vida. Iniciar um curso de graduação, por exemplo, é uma delas. Para além de um passo na carreira, cursar uma formação superior é um sonho para milhares de jovens e adultos. Segundo a pesquisa “O que realmente os alunos pensam sobre o ensino superior”, realizada pelo Instituto Semesp em 2024, 80% dos jovens de até 24 anos pretendiam cursar alguma faculdade. Já em 2025, aproximadamente 70% dos mais de 4,81 milhões de inscritos no Enem fizeram as duas provas em busca de ingressar no ensino superior em 2026, conforme divulgado pelo Inep.\nEm um cenário de sonhos, novas etapas e início de uma carreira promissora, a Faculdade IPOG tornou o momento ainda mais especial para os novos alunos. Na última segunda-feira, 9, os estudantes foram recepcionados com uma programação envolta no acolhimento e na integração com veteranos, professores e corpo estudantil. A calourada aconteceu na sede da instituição e reuniu estudantes de administração, direito, psicologia, biomedicina e engenharia civil.