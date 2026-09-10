Do pirarucu amazônico ao barreado paranaense, passando pelo baião de dois, pela carne de sol e pelos sabores do Cerrado, a gastronomia brasileira é feita de muitas cozinhas dentro de uma só. É essa diversidade que inspira a 10ª edição da Goiânia Restaurant Week, que começa nesta sexta-feira (11) e segue até 11 de outubro com menus especiais em mais de 30 restaurantes da capital.\nCom o tema Brasil de Norte a Sul, o festival propõe que chefs e restaurantes interpretem ingredientes, receitas e tradições de diferentes regiões do País a partir de seus próprios repertórios. A ideia não é reproduzir literalmente os pratos regionais, mas criar novas leituras para sabores que ajudam a contar a história da cozinha brasileira.\nO conceito ganhou interpretações bastante diferentes entre os participantes. Na cozinha de Brenno Trindade, do Corrillo Tapas, a ideia de percorrer o Brasil ganhou uma leitura sem fronteiras muito definidas. O chef conta que chegou a pensar em organizar cada etapa do menu a partir de uma região, mas decidiu juntar as referências em vez de separá-las. “Pensei melhor e falei: vamos amarrar tudo, misturar Centro-Oeste e Norte, com o Sul”, explica.