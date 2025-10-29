A partir desta quinta-feira (30), os amantes da boa comida têm um encontro marcado com a 19ª edição do festival Bar em Bar, que se estenderá até 16 de novembro. Em uma celebração da cultura dos botecos, 50 estabelecimentos em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Aparecida de Goiânia vão abrir suas portas para oferecer petiscos exclusivos a preços promocionais.\nMuseu Ferroviário de Pires do Rio ganha restauro completo, nova expografia e sala de cinema\nMorce-GO Vermelho - Goiás Horror Film Festival exibe mais de 30 filmes no Cine Cultura\nConheça a banda Carne Doce, que comoveu a web ao anunciar o fim das atividades\nCom o tema A cidade inteira cabe no bar, o evento promovido pela Abrasel-GO e Sindibares destaca a importância dos bares como espaços de socialização e de celebração da gastronomia local. Durante a programação, os participantes poderão saborear criações elaboradas especialmente para o festival, valorizando a diversidade e a criatividade que caracterizam a culinária dos botecos. Confira todos os participantes: barembar.com.br e @abraselgo.