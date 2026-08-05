Goiânia abre, a partir desta quinta-feira (6), o 2º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás, uma das mais importantes iniciativas de valorização e difusão das artes visuais no Centro-Oeste. A cerimônia de abertura será realizada às 19 horas, no Centro Cultural UFG, quando também serão anunciados os cinco artistas contemplados com o Prêmio Aquisição. A exposição permanecerá aberta ao público até 25 de setembro.Nesta edição, o Salão reúne 30 artistas selecionados a partir de 1.328 inscrições válidas, enviadas por artistas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O processo seletivo foi conduzido por uma comissão formada por especialistas de diferentes regiões do País, resultando em uma mostra que evidencia a diversidade de linguagens, territórios, gerações e pesquisas presentes na produção artística contemporânea brasileira.Os artistas selecionados são Aline Bagre, André Felipe Cardoso, Augusto César, Badu, Camila Soato, Carlos Monaretta, Cássia Nunes, Celaine Refosco, Emanuel Franco, Estevão da Fontoura, Fábio Passos, Geovana Cortês, Hal Wildson, Hilda de Paulo, Ianah, Isabela Picheth, Itatiane Moraes, José Lisbran, Leonardo Leoni, Marcelo Ramalho, Márcio Vasconcelos, Matheus de Simone, Milla Jung e Cândida Monte, Nita Monteiro, Simone Moraes, Sophia Pinheiro, TAIOM, Tatiana Ferraz, Venes Caitano e Verônica Santana. Entre eles, dez são artistas goianos, reafirmando o compromisso do Salão com o fortalecimento da produção local e seu diálogo com a cena nacional.Sob curadoria geral de Paulo Henrique Silva, o 2º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás apresenta um panorama da produção contemporânea brasileira, reunindo obras que exploram diferentes técnicas, materiais e abordagens estéticas. A pluralidade da seleção evidencia pesquisas que dialogam com temas como território, memória, identidade, cultura, meio ambiente e transformações sociais, refletindo a riqueza e a complexidade da arte produzida no Brasil hoje.O 2º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás é realizado pela Associação Cultural MAPA, em correalização com o Centro Cultural UFG, com patrocínio do Programa Goyazes, da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás.SERVIÇOExposição: 2º Salão Nacional de Arte Contemporânea de GoiásAbertura: Quinta-feira (6), às 19hLocal: Centro Cultural UFG / Setor UniversitárioPeríodo de visitação: 7 de agosto a 25 de setembroInformações: salaonacional.goias@gmail.com | (62) 99909-8826 | @mapa_cultura