As ruas do Setor Pedro Ludovico voltam a se transformar em palco, praça e ponto de encontro com a chegada da 20ª edição da Galhofada – Pequena Mostra de Artes na Rua. A partir desta sexta-feira (5), o público poderá vivenciar um mergulho na diversidade artística, com espetáculos, oficinas, cortejos e a estreia do documentário A Hora da Galhofa, dirigido por Rô Cerqueira e Hélio Fróes. A programação, que segue até domingo (7), é gratuita e reafirma a força da arte como ocupação e convivência.\nO evento é realizado por meio da doação e colaboração de artistas de Goiás, que compartilham seus trabalhos para que a comunidade possa desfrutar dos encantos e encontros proporcionados por um festival de artes. Em 2025, a mostra retorna com uma estrutura mais compacta ocupando na Oficina Cultural Geppetto e Ilha da Galhofa, na Alameda Henrique Silva com Rua 1013, setor Pedro Ludovico. Além dos espetáculos profissionais de teatro, circo e música, a Galhofada será enriquecida por uma variedade de oficinas. O ponto alto será o cortejo no sábado, que terá início às 16 horas.