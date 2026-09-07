Pirenópolis, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, volta a receber um dos eventos mais tradicionais da música em Goiás. A partir desta terça-feira (8), a cidade será tomada até domingo (13) por 50 shows e apresentações da 25ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis. Entre os destaques estão Iza, Rachel Reis e Gilsons, mas são os artistas goianos que ocupam a maior parte da programação, em uma edição que procura reforçar uma mudança iniciada nos últimos anos: fazer do festival uma vitrine para a música produzida no Estado.\nRachel Reis (Divulgação)\nA secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, acompanha o Canto há muitos anos, antes mesmo de assumir a Secult, em 2023. Foi também a partir dessa relação com o festival que ela percebeu a necessidade da mudança. “Até então o Canto era muito associado aos grandes shows nacionais e a presença dos artistas goianos era menor”, conta. A proposta passou a ser colocar os músicos de Goiás no centro da programação, enquanto os nomes nacionais ajudam a atrair público e ampliar a projeção do próprio festival.