Cidade de Goiás (Divulgação / Secom)\nOs festejos para a comemoração dos 300 anos da cidade de Goiás já começam em julho deste ano, na contagem regressiva para o trecentésimo aniversário do município, que será em julho de 2027. Durante a programação irá acontecer um festival gastronômico, o tradicional carnaval de Goiás e ações para turismo e intercâmbio cultural.\nEm evento realizado na manhã desta quarta-feira (27) na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o prefeito de Goiás, Aderson Liberato Gouvêa (PT), falou sobre a importância de celebrar essa data. “Foram 300 anos de muitas histórias né? Inclusive sendo sede da capital de Goiás por mais de 200 anos. Também é a cidade onde nasceu Cora Coralina. Para comemorar e celebrar os 300 anos, a prefeitura de Goiás constituiu uma comissão com personagens importantes da cidade e políticas também”, afirma.