Música, fé e celebração em um dos cenários mais charmosos de Goiás. É essa a premissa da 4ª edição do Louva Piri, que começa nesta sexta-feira (3), em Pirenópolis, com uma programação focada no gospel. O projeto traz ao palco montado na Praça Central da cidade histórica dois ícones da música cristã: as cantoras Cassiane e Adriana Arydes. A agenda do evento se estende até o sábado (4), sempre a partir das 20 horas, com entrada gratuita.\nA edição do Louva Piri chega para celebrar o aniversário de Pirenópolis, que comemora 298 anos no dia 7 de outubro. Na primeira noite do evento, o público vai acompanhar a apresentação da cantora de Nova Iguaçu (RJ), Cassiane. Com o disco Sem Palavras, Cassiane se tornou uma das intérpretes mais notáveis do segmento evangélico. A artista recebeu várias certificações de ouro e platina por seus álbuns, entre eles, Sementes da fé, A Cura, e Para Sempre. A artista também coleciona hits como Imagine e 500 Graus.