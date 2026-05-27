O desafio não é dos mais simples. Inserir Goiânia na agenda de eventos culturais na área literária de maneira mais regular é um desejo que vem de décadas, com períodos mais promissores e outros mais complicados. O 7º Encontro Nacional de Escritores, promovido pela União Brasileira de Escritores – Seção Goiás (UBE Goiás), é mais uma iniciativa nessa direção. “É um projeto que vem de muito tempo”, diz Ademir Luiz, presidente da UBE Goiás, que está realizando o encontro em parceria com o Sesc. “Eu queria realizá-lo desde que assumi a UBE, em 2019. Mas daí veio a pandemia e tivemos que adiar. Embora tenha havido outros eventos interessantes na cidade nesse período, como o Circuito Cultural do Sesc, eles foram isolados. Nosso desejo é que o encontro seja mais regular.”\nOs convidados desta edição do encontro, cujo primeiro foi ainda em 1954, quando Goiânia recebeu autores do porte do poeta chileno Pablo Neruda e do romancista baiano Jorge Amado, também são de peso. Todo o evento será realizado na unidade Sesc Cidadania, no Jardim América, e a conferência de abertura, nesta quinta-feira (28), às 20 horas, será proferida pela escritora Natália Timerman, com o tema Literatura e Memória. Na sexta (29), entre as atrações, estão debates e mesas-redondas com Cristóvão Tezza, Nicolas Behr, Reinaldo Moraes e Miguel Sanches Neto. No sábado (30), Cíntia Moscovich estará numa mesa-redonda, às 16 horas, com Maria Helena Chein e Marcela Dantés, e às 20h30 a autora Carla Madeira fará uma conferência. No domingo (31), o encerramento fica por conta de Andréa del Fuego.