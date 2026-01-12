Wagner Moura disse que a ditadura militar ainda é uma ferida aberta no Brasil em entrevista a jornalistas, logo após receber o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por "O Agente Secreto".\nO longa de Kleber Mendonça Filho também foi eleito melhor filme em lingua não inglesa. Na trama, Moura vive um professor perseguido durante a ditadura.\n'O Agente Secreto' vence o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira\nWagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator pelo filme 'O Agente Secreto'\n"Precisamos continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura é ainda uma ferida aberta no Brasil. Aconteceu há apenas 50 anos. Entre 2018 a 2022, tivemos um presidente de extrema-direita que é uma manifestação fisica dos ecos da ditadura", afirmou o ator, ainda na premiação, em conversa com a imprensa.