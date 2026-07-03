Depois de mais de quatro décadas de carreira, Daniel retorna a Goiás para encerrar a Romaria do Divino Pai Eterno 2026, uma das maiores manifestações religiosas do País. O cantor sobe ao palco do Carreiródromo de Trindade neste sábado (4), às 21 horas, em uma apresentação que fecha a programação de shows da festa. Ao longo da trajetória, o artista construiu uma das carreiras mais duradouras e populares da música sertaneja.\nPrimeiro ao lado de João Paulo e depois em carreira solo, Daniel consolidou uma relação rara com o público brasileiro, marcada por canções que permanecem presentes na memória afetiva de milhões de fãs. A participação na Romaria ocorre em um momento especialmente significativo. Além da agenda de shows pelo País, o cantor também tem se dedicado ao programa Viver Sertanejo, exibido pela TV Globo, projeto que reforça sua ligação com diferentes gerações de artistas e evidencia o papel que ocupa como uma das principais referências do gênero.