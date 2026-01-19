Um encontro, uma mensagem de celular e um disco. O rapper paulistano Criolo, o pianista recifense Amaro Freitas e o músico e ativista português de ascendência cabo-verdiana Dino D’ Santiago se uniram em um projeto com 12 canções inéditas, recém-lançado nas plataformas digitais. Gravado entre São Paulo, Recife e Lisboa, Criolo, Amaro & Dino se encontra na ancestralidade e celebra a amizade entre os artistas. O ponto de partida foi em 2023, com a faixa Esperança, que rendeu ao trio uma indicação ao Grammy Latino. Em entrevista ao POPULAR, por videoconferência, Criolo fala sobre o projeto, o processo de composição, o momento do rap, a própria carreira e sua relação com Goiás. “Antes de gravar meu primeiro disco, Ainda Há Tempo, em 2006, eu já fazia minhas caminhadas por várias cidades goianas, ou seja, sempre tive agenda aí. O rap em Goiás é muito forte. Existe uma grande escola, muita gente talentosa, com música que fala a real, que diz a verdade”, comenta. Confira!