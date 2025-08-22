A supervalorização da atenção, do foco e de se manter “antenado” sobre tudo é a porta de entrada para a ansiedade, diz Christian Dunker, um dos maiores nomes da psicanálise no Brasil. Ele chega a Goiânia para ministrar a palestra Ansiedade e Depressão, gratuita e aberta ao público em geral, que acontece neste sábado (23), às 10 horas, no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A iniciativa é do projeto Café Sesc/TRE: Palavras que Conectam, que tem programação até o fim de novembro com figuras renomadas da saúde e bem-estar no País. Christian Dunker é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). É autor dos livros Mal-estar, Sofrimento e Sintoma (Boitempo Editorial) e Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica (Zagodoni Editora). Reconhecido nacional e internacionalmente, é referência nos debates sobre os desafios emocionais da atualidade. Ao POPULAR, ele fala sobre a relação dos quadros depressivos e ansiosos com o nosso modo de viver atual e como a psicanálise vê os impactos da inteligência artificial na saúde mental.