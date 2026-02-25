A semana no BBB 26 (Globo) foi marcada pela oficialização do rompimento de Babu Santana com Ana Paula Renault. Nesta terça-feira (24), o brother seguiu dando a sua opinião sobre o jogo da loira.\nEm conversa no quarto Sonho do Grande Amor, Babu analisou as atitudes da mineira e deu a entender que ela influenciou o comportamento da sua maior aliada no jogo.\n"Ela é uma idiota. A hora dela vai chegar. Soberba. A tia Milena não era essa pessoa que ela está agora", comentou o ator.\nO papo se deu momentos depois de Chaiany pegar as suas malas e mudar de quarto. A goiana deixou o cômodo onde dormia com Ana Paula, Milena, Samira e Juliano Floss e partiu para o segundo andar, onde dividirá espaço com Babu, Leandro Boneco e Solange Couto.\n"Tudo que foi ruim ficou lá dentro", conta Maxiane\nMaxiane é eliminada do BBB 26 com 63,21% dos votos