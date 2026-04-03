Jornalista premiada nacional e internacionalmente, referência na área de jornalismo de dados, professora universitária e editora no jornal O Estado de S. Paulo. Katia Brembatti, que até recentemente ocupava a presidência da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), tem, além de uma trajetória vigorosa, também uma visão realista, mas esperançosa sobre o futuro da profissão diante dos avanços da Inteligência Artificial. Em entrevista a O Popular, Kátia alerta para as adaptações necessárias pelas quais os profissionais da área de jornalismo terão de passar, incorporando ferramentas de Inteligência Artificial em seu cotidiano, o que não significa a simples substituição de mão-de-obra. Ela vê isso ocorrer em atividades repetitivas, mas não na checagem da informação. Katia também critica a terceirização do texto para esses modelos de linguagem e alerta para a importância dos cuidados com a precisão dos dados e dos preceitos éticos envolvidos, que devem ser melhor comunicados ao público por parte das redações.