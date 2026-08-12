-Vídeo (1.3444079)\nA influenciadora Poliana Rocha mostrou as mudanças que fez na galeria do marido, o sertanejo Leonardo, e no espaço que antes funcionava como galeria do filho do casal, o cantor Zé Felipe. “Gente, 'cês' sabem que eu sou, assim, a louca da reforma”, disse ela ao apresentar os ambientes (assista acima).\nEm vídeo publicado nas redes sociais, ela explicou que o espaço do marido continua reunindo objetos e registros da trajetória do cantor. “Aqui é a galeria do Leo, com toda a história de Leandro e Leonardo, Leonardo em todos os projetos que ele participou, Leonardo solo, tudo bem organizadinho aqui”, contou.\nJá a antiga gelaria de Zé Felipe ganhou uma nova função depois que o cantor passou a ter a própria casa. “Como ele tem a casa dele hoje, eu peguei tudo e levei para a casa dele para ele montar o espacinho dele”, explicou.