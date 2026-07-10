A Nobreza do Amor\nJendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida como a nova rainha de Batanga.\nCoração Acelerado\nJoão Raul e Agrado cruzam seus olhares. Leandro é assediado por fãs, e Eduarda provoca o namorado. Gael leva Patricinha para o navio para fazer companhia para Naiane, e acaba preso na embarcação. Naiane sabota as malas de Agrado e Eduarda. Tino come um bombom adulterado e tem uma crise alérgica. Agrado estranha o sumiço de suas malas, e Bará suspeita. Naiane se irrita ao perceber que sua armação contra Agrado e Eduarda fracassou. João Raul canta em homenagem a Agrado.